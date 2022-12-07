Центры реинтеграции бездомных граждан в Николаеве на 7 декабря работают в штатном режиме. Заведения, в которых люди на длительном пребывании обеспечены автономным отоплением, скважинами, генераторами и запасами пищи.

Об этом рассказал директор центра реинтеграции бездомных граждан Александр Гайдуков, передает Суспільне.

На 7 декабря в одном из городских центров реинтеграции проживает Александр. Человек жил в селе Пески Баштанского района, которое в марте попало под оккупацию российских войск. Александр ожидает, пока ему с помощью волонтеров сделают документы. Дом в родном селе разрушен – возвращаться некуда. К тому же мужчина потерял ногу.

- Начали бомбить. Повредило ногу. 12 дней пролежал, не могли увезти ни в больницу, никуда. Просили, а они (русские военные — ред.) говорили, что только в Херсоне. Когда освободили село, 15 ноября в Баштанке мне отрезали ногу, — рассказал Александр.

На 7 декабря в этом центре находятся 40 человек.

—С начала боевых действий через центр реинтеграции прошли 56 переселенцев. По состоянию на 7 декабря в центре находятся 11 переселенцев, – рассказал Александр Гайдуков.

Тех, кто может работать, привлекают к общественным или хозяйственным работам. Всех три раза в день кормят. Рядом с центром установлена палатка. Его открывают, когда температура воздуха падает ниже пяти градусов мороза. Здесь есть одноразовая посуда, обогреватель, скамейки, стол, умывальник. Ежедневно будут выдавать горячую пищу.

Также в городе есть отдельный центр реинтеграции, в котором кроме мужчин принимают и женщин. Социальный работник Александр говорит, что от наличия электроснабжения центр не зависит. Есть два генератора – на три и пять киловатт, твердотопливный котел, который топят дровами и углем. Из скважины поднимают воду насосом, питающимся от генератора.

— На сегодняшний день (по состоянию на 7 декабря — ред.) находятся 84 человека. Из них – 48 мужчин, остальные – женщины. Из этих 84 человек половина нуждается в посторонней помощи - это пенсионеры, люди с инвалидностью, люди на колясках или лежачие», - рассказал соцработник Александр.

Александр говорит, что всего здесь может разместиться более 110 человек. В такие центры людей с улиц привозят волонтеры, скорые помощи. Кое-кто приходит сам. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, бездомных в центрах стало меньше, но добавились внутренне перемещенные лица. Уменьшение количества бездомных Александр объясняет тем, что они поселяются в заброшенных или частично разрушенных зданиях. Также в условиях войны стало больше точек выдачи горячей пищи от волонтеров.