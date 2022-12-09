На деоккупированной территории Баштанского района Николаевской области обнаружили еще шесть мест дислокации оккупантов.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Отмечается, что стражи порядка продолжают документировать последствия российской военной агрессии на деоккупированной территории села Новопетровка Широковской территориальной громады Баштанского района.
Так, правоохранители обнаружили и осмотрели шесть мест дислокации военнослужащих страны – агрессора – помещения частного предприятия, самовольно заняты четыре жилых дома, территория фермерского хозяйства.
Отходя, оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в том числе документы, шевроны, военную форму, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.
Все изъятое будет направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Кроме того, правоохранители допросили 12 местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами.
- Собранные материалы помогут следствию идентифицировать личный состав захватчиков, которые уничтожали и разграбили местность, а также станут доказательствами по совершению военнослужащими России преступлений на территории Николаевщины, - говорится в сообщении.
Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении 54-летней жительницы города Николаева по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436 2 УК Украины).
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
На деоккупированной территории Баштанского района Николаевской области обнаружили еще шесть мест дислокации оккупантов.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Отмечается, что стражи порядка продолжают документировать последствия российской военной агрессии на деоккупированной территории села Новопетровка Широковской территориальной громады Баштанского района.
Так, правоохранители обнаружили и осмотрели шесть мест дислокации военнослужащих страны – агрессора – помещения частного предприятия, самовольно заняты четыре жилых дома, территория фермерского хозяйства.
Отходя, оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в том числе документы, шевроны, военную форму, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.
Все изъятое будет направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Кроме того, правоохранители допросили 12 местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами.
- Собранные материалы помогут следствию идентифицировать личный состав захватчиков, которые уничтожали и разграбили местность, а также станут доказательствами по совершению военнослужащими России преступлений на территории Николаевщины, - говорится в сообщении.
Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении 54-летней жительницы города Николаева по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436 2 УК Украины).