В Корабельном районе Николаева открыли новую точку выдачи очищенной воды.

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»,

Теперь очищенной водой можно запастись по адресу улица Глинки, 8-к, с 06:30 до 20:30 часов.

В Корабельном районе также функционируют точки раздачи воды по адресам:

ул. Рыбная, 1-е (с 06:30 до 20:30 час);

ул. Янтарная, 67-в (с 06:30 до 20:30 час).

Список актуальных адресов выдачи воды в других районах города.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи очищенной воды.