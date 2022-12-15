В Корабельном районе Николаева открыли новую точку выдачи очищенной воды.
Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»,
Теперь очищенной водой можно запастись по адресу улица Глинки, 8-к, с 06:30 до 20:30 часов.
В Корабельном районе также функционируют точки раздачи воды по адресам:
Список актуальных адресов выдачи воды в других районах города.
Напомним, что в Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи очищенной воды.
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В Корабельном районе Николаева открыли новую точку выдачи очищенной воды.
Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»,
Теперь очищенной водой можно запастись по адресу улица Глинки, 8-к, с 06:30 до 20:30 часов.
В Корабельном районе также функционируют точки раздачи воды по адресам:
Список актуальных адресов выдачи воды в других районах города.
Напомним, что в Корабельном районе Николаева появился новый пункт выдачи очищенной воды.