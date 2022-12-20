В Николаеве продолжается опрос горожан, благодаря которому планируется разработка нового Генерального плана, включающего концепцию послевоенного восстановления.

Николаевцев просят ответить на вопросы, касающиеся инфраструктуры их районов и видения будущего развития и внешнего вида Николаева. Опрос можно пройти по ссылке.

«Вместе с иностранными партнерами мы работаем над концепцией обновления Николаева после нашей победы. Пока архитекторы анализируют наш город, чтобы в дальнейшем разработать новый Генплан Николаева. Мнение николаевцев в этом процессе очень важно. Пройдите, пожалуйста, опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана», — рассказывал мэр города Александр Сенкевич.

Напомним, городские власти Николаева уже наработали небольшой план послевоенного восстановления и развития города. Один из пунктов этого плана – изменение генерального плана Николаева.

В частности, по словам мэра Николаева, перед местными властями будут стоять вопросы восстановления и переосмысления инфраструктуры, энергосбережения, энергонезависимости, диверсификации подачи воды.