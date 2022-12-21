За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 декабря.

Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменской, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

По всей территории Украины остается опасность авиационных и ракетных ударов.

С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Также подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донецкой области, где встретился с украинскими военными, обороняющими город Бахмут.