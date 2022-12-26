Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030 году население Украины сократится до 35 миллионов.

Такой прогноз во время презентации в Укринформе на тему «Послевоенное возрождение Украины. Визия отделения экономики Национальной академии наук Украины» сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы академик НАН Украины Элла Либанова.

Потери населения из-за войны войны и связанные с ней миграционные процессы ученая оценивает как катастрофические.

— Я мечтаю, чтобы до 2030 нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественное питание, недостаточность медицинской помощи, - сказала она.

Также, по словам Либановой, сказывается низкий уровень рождаемости.

– Мы еще в полной мере этого не чувствуем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023 мы остановились на показателе 0,8, - подчеркнула демограф.

Еще одной, количественно наиболее болезненной, но не столь страшной проблемой она считает миграцию. Ведь люди, бежавшие от войны за границу, живы и есть надежда, что они вернутся. А перспектива возвращения, прежде всего, будет зависеть от продолжительности боевых действий и условий, которые будут формироваться после войны.

— Чем дольше люди будут за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, чем дольше продлится горячая фаза войны, тем сильнее будет разрушена наша инфраструктура - как производственная, так и социальная, прежде всего жилая. Если у людей разрушено жилье и если у них нет работы, им будет некуда и зачем возвращаться, – объяснила Либанова.

По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, с 1994 года количество населения в Украине ежегодно сокращалось, и сейчас в стране проживает около 34-35 миллионов человек. При этом массовая депортация российскими захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов.