По мнению директора коммунального предприятия «Николаевводоканал» Бориса Дуденко, вопрос альтернативного водозабора для Николаева остается актуальным.

Об этом он рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Он напомнил, что одна из французских компаний разрабатывает варианты размещения альтернативного водозабора для города.

— Рассматриваются все возможные варианты. Рассматривается и река Южный Буг, Бугский лиман, и река Ингул, Ингулец. Все варианты рассчитаны и предложены нам для того, чтобы мы смогли выбрать, что для города будет более приемлемо в плане инвестиционных затрат и стоимости воды из этого источника, —подчеркнул директор предприятия.

Борис Дуденко отметил, что сейчас просчитывают все доступные варианты. Конкретные варианты смогут уже представить в первом квартале следующего года.

— У нас прошло уже порядка пяти совещаний, это онлайн совещания. Принимает участие и французская сторона и украинская. Эти работы проводятся на деньги Европейского инвестиционного банка и городу не придется их возвращать. Работа очень серьезная, многофакторная. Здесь дорогая цена ошибки, поэтому включено очень много специалистов, порядка 20 экспертов. Сейчас мы просчитываем все решения. Думаю, что в первом квартале мы увидим приблизительные варианты, выдвинутые специалистами, — сказал он.

Также Борис Дуденко отметил, что вопрос по резервному водохранилищу в Корабельном районе города тоже лежит в плоскости рассмотрения вопроса альтернативного водоснабжения. Все зависит от затрат на восстановление, содержание. Все данные также будут просчитаны в проекте.

Ранее Борис Дуденко рассказал, что замена «съеденных» солями водопроводных труб в Николаеве обойдется не в один миллиард гривен.