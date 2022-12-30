В новогодние праздники троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать, однако транспорта на маршрутах будет меньше и увеличится интервал движения.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Первые единицы транспорта будут выходить из депо на маршруты города с шести утра, далее их количество на линии будет постепенно увеличиваться.

— В целом движение электротранспорта в Николаеве будет зависеть от ситуации в энергосистеме. Рекомендуем использовать мобильные приложения для просмотра перемещения транспорта в режиме реального времени — CityBus и Eway, — говорится в сообщении.

Напомним, что стражи порядка призвали украинцев быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в праздничный период.