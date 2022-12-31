Завершилось голосование на сайте проекта «Город Украины. Национальный выбор». Победителем этого года стал Северодонецк, который сейчас временно оккупирован. За него проголосовали 158,3 тысяч раз.

В первой тройке – Харьков, Луцк. Николаев стал пятым. Город получил 26 тысяч 930 голосов. А в десятку также вошли Краматорск, Измаил, Запорожье, Мариуполь и Днепр.

Конкурс «Город Украины. Национальный выбор» проводится с 2020 года. Всеукраинский проект направлен на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символического украинского города через голосование интернет-пользователей.

Напомним, в 2022, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей.