Утром 2 января «Николаевводоканал» вынужден остановить работу всех насосных станций водопровода.

На предприятии сообщили, что причина – техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях.

— Энергетики уже начали ремонтные работы и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание. После этого мы сможем сказать, когда ориентировочно начнем подавать воду в дома. Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует, — сообщили на КП.

Напомним, что замена «съеденных» солями водопроводных труб в Николаеве обойдется не в один миллиард гривен.