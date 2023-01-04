Российская ракета 31 декабря упала в нескольких десятках метров от столичного дворца «Украина».
Нарезку записей камер видеонаблюдения опубликовало издание «Цензор.НЕТ».
Напомним, 31 декабря российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киев. Тогда силы ПВО уничтожили 7 враждебных целей.
Среди прочего, российские захватчики ударили по столичной гостинице, рядом повреждений получил дворец «Украина».
В минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по «оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников».
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Российская ракета 31 декабря упала в нескольких десятках метров от столичного дворца «Украина».
Нарезку записей камер видеонаблюдения опубликовало издание «Цензор.НЕТ».
Напомним, 31 декабря российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киев. Тогда силы ПВО уничтожили 7 враждебных целей.
Среди прочего, российские захватчики ударили по столичной гостинице, рядом повреждений получил дворец «Украина».
В минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по «оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников».