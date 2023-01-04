Президент России Владимир Путин поручил министерству культуры обеспечить показ в российских кинотеатрах документального кино, посвященного так называемой «специальной военной операции» и «борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии».

Также ведомство должно организовать фестиваль патриотического документального кино. Предложения об этом Министр культуры Ольга Любимова должна подготовить до 1 февраля 2023 года.

В поручениях правительства, сформированных по итогам ноябрьской встречи Путина с солдатскими матерями, также говорится, что министерство обороны должно способствовать российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках «спецоперации», которые «проявили отвагу, мужество и героизм».

Кроме того, министерства культуры и образования должны до 1 апреля 2023 создать «общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи» об участниках «спецоперации» и провести в российских школах уроки по этой теме.