Украинские военные ликвидировали в сутки, 3 января, 720 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 910 военных.
Также была уничтожена одна из систем ПВО врага, свидетельствуют дан и Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 04.01 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили атаки россиян около 10 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения оккупантов.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Украинские военные ликвидировали в сутки, 3 января, 720 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 910 военных.
Также была уничтожена одна из систем ПВО врага, свидетельствуют дан и Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 04.01 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили атаки россиян около 10 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения оккупантов.