Украинские военные ликвидировали в сутки, 3 января, 720 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 910 военных.

Также была уничтожена одна из систем ПВО врага, свидетельствуют дан и Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 04.01 ориентировочно составили:

личного состава - около 108 910 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3038 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6106 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2039 (+6) ед,

РСЗО - 424 (+0) ед,

средств ПВО - 215 (+1) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 270 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1842 (+3),

крылатых ракет - 723 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4745 (+10) ед,

специальной техники - 181 (+0).

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили атаки россиян около 10 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения оккупантов.