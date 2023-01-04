Во временно захваченном Мариуполе отмечают возобновление движения российской военной техники на север Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

— Движение военной техники возобновилось в сторону севера Донецкой области. Вчера наблюдали интересную тенденцию обратного движения в большом количестве из Бердянско-мелитопольского направления в сторону Мариуполя и Донецка, – написал Петр Андрющенко.

Он также располагает информацией о том, что большое количество вражеской военной техники, живой силы и вертолётов сосредоточено «перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца».

Как сообщалось, в село Урзуф под Мариуполем прибыли недавно мобилизованные россияне и доставили старые танки.

Ранее сообщалось, что противник, за прошедшие сутки, нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов и произвел более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.