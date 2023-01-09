Военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единого российского авианосца Адмирал Кузнецов.

Об этом в Телеграмме сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

— Единственный российский авианосец – тяжелый авианосный крейсер Адмирал Кузнецов находится в аварийном состоянии. В настоящее время судно находится на 35 судоремонтном заводе (Мурманск), — говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом. Затем была предпринята попытка перемещения с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля.

По данным разведки, судоремонтники предупредили, что состояние «Адмирала Кузнецова» в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет.

При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

В Главном управлении разведки также сообщили, что должностные лица 35 судоремонтного завода и руководство флота РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля.

Командование флота РФ выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджмент предприятия обнародовал письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до плачевного состояния.

По мнению ГУР, с высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, осуществлявшем надзор за ходом работ. По имеющимся данным, на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта «Адмирала Кузнецова» и возвращения его на службу.