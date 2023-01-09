Заместителем начальника Херсонской городской военной администрации Галины Луговой назначили львовского юриста и блогера Романа Салабая.

Об этом сообщило херсонское издание « Мост ».

Когда точно назначилось неизвестно, поскольку Херсонская ОВА не афиширует все кадровые решения. В ответе на запрос журналистов в ОВА сообщили, что Салабай Роман Иванович занимает должность заместителя начальника военной администрации.

До этого 36-летний Роман Салабай жил во Львове, где занимался общественной деятельностью. В частности, в 2014 году вместе с Ярославом Ивахненко и Виталием Доманицким стал соучредителем и руководителем общественной организации «Вектор Европейского Развития «ВАРТО»».

Также новый чиновник Херсона является соучредителем и руководителем «Юридической компании Евро менеджмент консалтинг» и в 2020 году он получил адвокатское свидетельство. Однако прежде всего Роман Салабай известен Instagram-блогер. Сейчас его основная страница недоступна, а в Instagram можно найти «личный блог».

Напомним, что российские кафиры 77 раз обстреляли территорию Херсонщины за прошедшие сутки, 8 января.