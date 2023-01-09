Российские оккупанты 77 раз обстреляли территорию Херсонщины за прошедшие сутки, 8 января.
Об этом сообщает глава ОВА Ярослав Янущевич.
Населённые пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО и минометов.
Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают варить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, во время «перемирия» россияне обстреляли в Запорожье миссию ООН.
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Российские оккупанты 77 раз обстреляли территорию Херсонщины за прошедшие сутки, 8 января.
Об этом сообщает глава ОВА Ярослав Янущевич.
Населённые пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО и минометов.
Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают варить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, во время «перемирия» россияне обстреляли в Запорожье миссию ООН.