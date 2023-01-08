Несмотря на так называемое «рождественское перемирие», россияне в субботу обстреляли миссию ООН в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона, пишет Украинская правда.

— Обещавшая не стрелять сторона агрессора обстреливала даже гуманитарную миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь, — сказал он.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.