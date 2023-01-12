Николаевская область считается менее обеспеченной в Украине по объемам подземных вод питьевого качества. Об этом говорится в региональном докладе о состоянии окружающей среды в Николаевской области в 2021 году, подготовленном управлением экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации.

Территория Николаевской области характеризуется сложными гидрогеологическими условиями формирования подземных вод, что обусловлено геолого-структурными особенностями, природно-климатическими и техногенными факторами.

Подземные воды залегают в отложениях всех возрастов, генезиса и литологического состава – от трещиноватой зоны кристаллического фундамента до современных (голоценовых) и плейстоценовых.

Прогнозные ресурсы (запасы) подземных вод основных водоносных горизонтов в пределах Николаевской области определены и апробированы Государственной комиссией запасов СССР (протокол от 29.06.1971 No 7869, от 28.07.1978 No 8103), Украинской территориальной комиссией3 88. ) и уточнены протоколом рабочей комиссии ВОО «Крымморегеология» от 02.06.1983 в количестве 441,6 тыс.м 3 /сутки, в том числе:

с минерализацией до 1,5 г/дм3 – 349,87 тыс.м3/сут ( 79,23 %);

тыс.м3/сут ( %); с минерализацией от 1,5 г/дм3 до 3,0 г/дм3 – 91,73 тыс.м3/сут ( 20,77 %).

Распределение прогнозных ресурсов подземных вод по области составляет 14,22 м 3 /сут/км 2 (с минерализацией до 1,5 г/дм 3 ) и 17,95 м 3 /сут/км 2 (с минерализацией до 3,0 г/ дм 3 ). На одно лицо населения области прогнозные ресурсы подземных вод распределяются соответственно 0,28 и 0,36 м 3 /сутки, а по административным районам этот показатель изменяется от 0,04 до 1,3 и от 0,06 до 1,5 м 3 /сутки.

При этом только в Николаевском районе области на одного жителя приходится прогнозные ресурсы с минерализацией до 1,5 г/дм 3 более 1 м 3 /сутки. С момента оценки прогнозных ресурсов резко изменилась техногенная нагрузка на геологическую среду, что привело к сокращениям, а в некоторых случаях и полной ликвидации площадей с минерализацией до 1,5 г/дм 3.

Пресные подземные воды (с минерализацией до 1,0 г/дм 3 ) распространены: в северо-западной части Николаевской области, а именно в зоне контакта Украинского трещинного водного бассейна и Причерноморского артезианского бассейна в долине реки Южный Буг в районе городов Вознесенск и Новая Одесса (Вознесенское и Новоодесское месторождения подземных вод).

По объемам разведанных запасов подземных вод питьевого качества Николаевская область наименее обеспечена в Украине. В среднем эксплуатационные запасы подземных вод на одного жителя составляют 0,09 м 3 /сут (по сравнению с: Одесской областью 0,135 м 3 /сутки или в 1,5 раза больше, Херсонщиной - 3,1 м 3 /сутки или в 34 раза больше).

Ранее сообщалось, что долг николаевцев за услуги «Николаевводоканала" составляет 230 миллионов гривен.