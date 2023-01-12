Канцелярские принадлежности, сладости и искренняя атмосфера праздника. Так многодетные семьи из Николаева приветствовала с праздниками команда народного депутата Александра Гайду.

Пришли гости в 10 семей, воспитывающих более 60 детей всех возрастов, сообщили в пресс-службе политика.

Несмотря на войну, они остаются в прифронтовом городе, а значит нуждаются в помощи и поддержке.

– Столько радости мы увидели в детских глазах! Столько искренних улыбок. Благодарю наших друзей и партнеров за подарки для этих детей. Вместе мы сделали важное дело – подарили детям чудо, – отметил Александр Гайду.

Напомним, что совместно с благотворителями команда Александра Гайду передала подарки для детей с деоккупированных территорий, проживающих в Николаеве и Херсоне. Получили поздравления и воспитанники Николаевской специальной школы №6.

Дети из приемных и многодетных семей посетили праздничные представления Николаевского академического художественного драматического театра.

Напомним, что народный депутат Украины Александр Гайду передал подарки для детей с деоккупированных территорий.