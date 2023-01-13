Украинские военные продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы, но она усложняется, в частности, погодными условиями. Между тем, россияне пытаются оттуда вести огонь, но им постоянно мешает наша контрбатарейная работа.

Об этом сообщает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Оперативная ситуация состоит в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия… Поэтому очаковцам и жителям Куцурубской громады надо быть очень внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, — отметила Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что Кинбурнская коса имеет географическую особенность. Поскольку это намыл в большинстве песчаный, поэтому населенные пункты там – это «места, где врагу более или менее удобно располагаться».

— Именно поэтому они пытаются использовать эти населенные пункты как пункты своего базирования. Мы все же продолжаем свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти, — говорит Гуменюк.

Она подчеркнула, находиться на косе постоянно оккупанты не могут, потому что украинские бойцы постоянно работают по ним в ответ.

— И они только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ретируются на Левобережье, с которым по суше сочетается Кинбурнская коса, — добавила она.

Ранее сообщалось, что российские войска стреляют по Николаевской области из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии с временно оккупированной территории. В зоне поражения находятся территории Очаковской и Куцурубской общин.