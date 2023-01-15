Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду в форме пончика, поглощаемой черной дырой.

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал в последние мгновения жизнь звезды, которую поглощает черная дыра.

Об этом сообщает УП. Жизнь» со ссылкой на Nasa.

Астронавты обнаружили черную дыру, которая разрывает на части одну из звезд галактики, растягивает ее и формирует «остатки» в звездный пончик размером с Солнечную систему, прежде чем полакомиться этим «космическим кондитерским изделием».

Ученые с помощью изображений объясняют, как черная дыра может поглотить проходящую мимо звезду.

На 1 фотографии звезда проходит вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

На следующей – внешние газы звезды втягиваются в гравитационное поле черной дыры.

3 фото показывает, как звезда разрывается в куски из-за приливных сил.

На последнем остатки звезды втягиваются в пончиковидное кольцо вокруг чёрной дыры и падают в чёрную дыру, высвобождая огромное количество света и высокоэнергетического излучения.

Ученые утверждают, что подобное измельчение звезд происходит всего несколько раз в каждые 100 тысяч лет.

Эти события называются «приливными возмущениями».

Астрономы используют телескоп «Хаббл», чтобы выяснить детали происходящего, когда звезда погружается в гравитационную бездну.

Хаббл не может сфотографировать событие вблизи, поскольку поглощенная звезда находится на расстоянии почти 300 млн световых лет в ядре галактики ESO 583-G004.

Ранее космический телескоп Hubble сделал снимок облака газа и пыли под названием CB 130-3. В этом месте могут рождаться новые звезды, поэтому особенно интересно для астрономов.