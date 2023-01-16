Слова украинских защитников острова Змеиный о направлении российского корабля сочли фразой 2022 года в Литве.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— Немногочисленные, но очень сильные, эмоциональные и важные слова пограничников вдохновили и украинский народ, и весь свободный мир всех, от седовласых бабушек до военных и мировых лидеров, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

По его словам, в дипломатии обычно выбирают более умеренные фразы, но в некоторых исключительных случаях требуются такие сильные, эффектные слова.

Пограничники Украины выразили благодарность партнерам и друзьям из Литовской Республики за всю поддержку.

Напомним, составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2022 года понятие «пермакризис».