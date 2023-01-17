По итогам 2022 года население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий с 1961 года. По прогнозам эта тенденция продолжится, что повлечет за собой серьезные последствия для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным Национального бюро статистики страны, население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек и сегодня составляет 1,41 миллиарда человек.

Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 новорожденных на 1000 человек по сравнению с 7,52-2021 года, что стало самым низким уровнем рождаемости за историю наблюдений.

В Китае также зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1974 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями годом ранее. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 миллионов человек.

Большинство демографического спада является результатом политики Китая по отношению к одному ребенку, которую он вел в период с 1980 по 2015 год, а также существенным затратам на образование, из-за которых многие китайцы отказывались иметь более одного ребенка в семье.

Ранее мы писали, что в Китае фиксируется большое количество новых случаев инфицирования COVID-19. В результате резкого всплеска заболеваемости больницы и крематории переполнены.

Напомним, в Китае за месяц от COVID-19 скончались десятки тысяч человек.