Миссисипский аллигатор Вася, фото Владимира Топчего

Самое старое животное Николаевского зоопарка и зоопарков Украины - миссисипский аллигатор Вася - умерло сегодня, 17 января. Аллигатору было примерно 75 лет.

Об этом сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий в своем фейсбуке, пишут «НикВести».

Аллигатор прожил в зоопарке Николаева 71 год - с 1952 года.

- У нас печальная новость. Сегодня утром умер наш Вася – миссисипский аллигатор. Это было старейшее животное нашего зоопарка и зоопарков Украины. Он поступил к нам в зоопарк в 1952 году 2-3-х летним крокодилом. В зоопарке он прожил 71 год. Точный возраст нам неизвестен. Но ему примерно 75 лет, – написал Владимир Топчий.

Он отметил, что многие николаевцы помнят аллигатора с детства, а для зоопарка его смерть – это большая потеря.

Напомним, Николаевский зоопарк с начала полномасштабной войны помогает коллегам из городов, наиболее пострадавших от российских оккупантов.