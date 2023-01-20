ЮНЕСКО учит работников правоохранительных и судебных органов из стран на западных границах Украины, как предотвращать незаконный вывоз награбленных культурных объектов из Украины во время войны.

Об этом сообщили в организации.

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которое, в частности, занимается охраной памятников культуры, провело в Варшаве семинары для должностных лиц из Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы. Там присутствовали и представители Украины.

Чтобы защитить культурное наследие Украины, ЮНЕСКО оказывает помощь в борьбе с грабежами, незаконными раскопками на охранных объектах, незаконным оборотом произведений искусства.

Директор ЮНЕСКО по вопросам культуры и чрезвычайных ситуаций Криста Пиккат заявила, что более 230 культурных объектов были повреждены или уничтожены в Украине со времени российского вторжения. Сейчас организация работает над документированием утраченных культурных объектов, среди которых сокровища из музеев и археологических памятников.

Однако ЮНЕСКО пытается также увеличить осведомленность общественности, что награбленные украинские произведения могут оказаться на артринках Европы, а покупатели были внимательнее покупать.

Обучение должностным лицам должно дать возможность выявлять и предотвращать пересечение границ любых культурных ценностей, награбленных в Украине.

Пиккат назвала Польшу сильным партнером ЮНЕСКО в защите культурного наследия в конфликтных ситуациях, поскольку она извлекла много уроков из собственного опыта. Так, директор Национального института культурного наследия Польши Катажина Заласинская рассказала, что во время Второй мировой войны Польша потеряла по меньшей мере 500 тысяч произведений искусства. Страна все еще работает над возвращением похищенных картин, книг и других культурных артефактов, которые даже спустя десятки лет можно найти на аукционах и в интернете.