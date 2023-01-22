В «Николаевводоканале» сообщили, что по возвращении из эвакуации домой николаевцы могут получить перерасчет за предоставленные услуги водоснабжения/водоотвода.

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

справка выдана работниками Государственной пограничной службы Украины о том, когда именно выехали за пределы государства и когда вернулись (если вынуждены были эвакуироваться в другую страну);

документ, подтверждающий отсутствие потребления других коммунальных услуг (электроэнергии или газа).

Предоставить все документы можно с понедельника по пятницу в абонентском отделе предприятия.

Напомним, в Николаеве ВПЛ и граждане, получившие ранения или повреждения домов в результате обстрелов, могут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев.