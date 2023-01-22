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В «Николаевводоканале» сообщили, что по возвращении из эвакуации домой николаевцы могут получить перерасчет за предоставленные услуги водоснабжения/водоотвода.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
Предоставить все документы можно с понедельника по пятницу в абонентском отделе предприятия.
Напомним, в Николаеве ВПЛ и граждане, получившие ранения или повреждения домов в результате обстрелов, могут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев.
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В «Николаевводоканале» сообщили, что по возвращении из эвакуации домой николаевцы могут получить перерасчет за предоставленные услуги водоснабжения/водоотвода.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
Предоставить все документы можно с понедельника по пятницу в абонентском отделе предприятия.
Напомним, в Николаеве ВПЛ и граждане, получившие ранения или повреждения домов в результате обстрелов, могут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев.