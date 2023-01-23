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Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы в Украине снова возросла и является самой высокой за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2023 года.
По результатам 20 общенационального опроса в условиях войны, 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 8%).
Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.
85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично – 7%.
80% – положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично. Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.
Напомним, Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее право на партнерство, которое определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.
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Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы в Украине снова возросла и является самой высокой за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2023 года.
По результатам 20 общенационального опроса в условиях войны, 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 8%).
Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.
85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично – 7%.
80% – положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично. Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.
Напомним, Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее право на партнерство, которое определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.