Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы в Украине снова возросла и является самой высокой за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2023 года.

По результатам 20 общенационального опроса в условиях войны, 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 8%).

Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.

85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично – 7%.

80% – положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично. Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.

Напомним, Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее право на партнерство, которое определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.