В Украине 95% опрошенных граждан больше всего доверяют военным ВСУ, 93% - ветеранам нынешней войны и 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 года

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

В августе 2022 года 30% людей считали, что ветераны – те, кто воевал во время Второй мировой, сейчас 21% считает, что ветераны – люди молодого возраста. Еще 55% убеждены, что ветераны – люди среднего возраста. Уровень тех, кто считал ветеранами участников Второй мировой, снизился до 7%.

- Первый социологический опрос с группой Рейтинг мы провели в августе 2022 года. Зафиксировали важнейшие вопросы и показатели, чтобы эффективно развивать ветеранские политики. Через полгода мы провели ряд кампаний и программ. Запустили кампанию по формированию образа ветерана «Да, я ветеран», чтобы показать, что сейчас воюет молодежь. И уже в январском опросе увидели существенные изменения. Мы отходим от советских нарративов, – говорит и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

За полгода общий процент доверия к ветеранам с 92% до 93%. При этом есть незначительные колебания с показателем «полного доверия». Увеличилось количество тех, кто «скорее доверяет». Это положительная динамика, показывающая постепенное наращивание доверия.

— По результатам опроса этого года видим, что на 10% возросло количество украинцев, поддерживающих предоставление льгот и поддержки бизнеса ветеранов. Сейчас уже 65% опрошенных поддерживают такую ветеранскую политику против 55% в августе. Отработка механизмов поддержки ветеранского бизнеса на государственном уровне важна уже сегодня. Ветераны создают рабочие места и в своих проектах резервируют места для собратьев. Так мы уже сейчас закладываем основу для решения проблем с трудоустройством военных, которые вернутся в гражданскую жизнь, – говорит исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова.

Напомним, поддержка вступления в НАТО за последние месяцы в Украине снова возросла и является самой высокой за историю наблюдений : на референдуме эту инициативу поддержали бы 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%.