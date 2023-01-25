За 11 месяцев полномасштабной войны в Николаеве было демонтировано более 200 билбордов, материалы из них передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал заместитель директора департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Виталий Ярошенко, сообщает общественное.

По словам Виталия Ярошенко, был запрос от военных, чтобы освободили улицу от конструкций, высотой двух метров, потому что они мешали осмотру с определенного места.

— Демонтировали не только борды, а стелы АЗС, если они тоже мешали. После обстрелов некоторые конструкции становились аварийными, поэтому тоже их нужно было убирать. Выполнялись эти работы очень оперативно, быстро, в любую погоду между активными обстрелами, потому что в то время необходимо было город готовить к обороне, — рассказал Виталий Ярошенко.

Кроме рекламных конструкций, демонтировали незаконно установленные временные сооружения. 25 из них отдали на нужды Вооруженных сил Украины.

— Особенно это было актуально в осенне-зимний период, чтобы обеспечить минимальный быт находившихся на линии обороны военнослужащих. То есть линия обороны постоянно находилась в движении, необходимо перемещаться военным. Они могли с одного места переместить МАФ на другое место, – объяснил Виталий Ярошенко.

Законность установки той или иной конструкции будет проверять комиссия по упорядочению, которая делала это до полномасштабного вторжения. По словам адвоката Андрея Зинченко, законность по демонтажу временных сооружений должна быть соблюдена. Если она установлена незаконно, то решение суда не требуется.

— А есть еще такие сооружения, якобы имеющие документы на малую архитектурную форму, которая должна быть, например, передвижной, без фундамента. Выясняется, что уже есть фундамент, есть капитальное здание, имеющее юридический адрес. А вот с таким бывшим МАФом фактически недвижимостью ситуация без суда не пройдет, — объяснил Андрей Зинченко.

Напомним, что в ночь на 23 декабря неизвестные установили киоск на пешеходной улице Соборной в Николаеве. Незаконную постройку уже демонтировали.