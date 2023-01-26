В Николаеве уборкой автомобильных резиновых шин, бетонных блоков и металлических «ежей» вместо администраций районов займется коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог».

Об этом свидетельствует проект решения исполкома Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Согласно проекту решения, коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» должно обеспечить уборку всех посторонних предметов с улиц Николаева.

— Под посторонними предметами следует понимать объекты, установленные на улично-дорожной сети во время действия правового режима военного положения на территории Украины, а именно: металлические «ежи», бетонные блоки, автомобильные шины и прочее, – отмечается в проекте решения.

Напомним, что в начале весны по призыву власти николаевцы в течение нескольких часов разместили на перекрестках дорог автомобильные шины — в то время была угроза прорыва российских войск в Николаев и таким образом люди пытались помочь армии остановить оккупантов.

Фото: Светлана Вовк

Позже в августе 2022 года администрация Заводского района Николаева объявила о проведении тендера по уборке автомобильных шин. На уборку планировалось потратить более 515 тысяч гривен. После публикации в СМИ информации о тендере, николаевцы начали выражать недовольство из-за завышенных цен на уборку.

Впоследствии Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил отменить торги на уборку шин в Заводском районе города и заявил, что они будут убраны силами коммунальных предприятий КП «Парки» и КП «ЭЛУ автодорог».