В Николаеве будут судить очередного предателя, который передавал данные о расположении военных и объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Следствием установлено, что обвиняемый собирал и передавал спецслужбам РФ сведения о позициях украинских войск и объектов критической инфраструктуры на территории Николаева, по которым в дальнейшем производились ракетные и артиллерийские удары ВС РФ. Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов таких объектов. Злоумышленник находится под стражей.
Ранее сообщалось, что Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.
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В Николаеве будут судить очередного предателя, который передавал данные о расположении военных и объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Следствием установлено, что обвиняемый собирал и передавал спецслужбам РФ сведения о позициях украинских войск и объектов критической инфраструктуры на территории Николаева, по которым в дальнейшем производились ракетные и артиллерийские удары ВС РФ. Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов таких объектов. Злоумышленник находится под стражей.
Ранее сообщалось, что Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.