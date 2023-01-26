В Николаеве будут судить очередного предателя, который передавал данные о расположении военных и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Следствием установлено, что обвиняемый собирал и передавал спецслужбам РФ сведения о позициях украинских войск и объектов критической инфраструктуры на территории Николаева, по которым в дальнейшем производились ракетные и артиллерийские удары ВС РФ. Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов таких объектов. Злоумышленник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.