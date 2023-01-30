Теперь во всех отделениях «Укрпочты» можно получить отправку без документов, только с помощью SMS. Это значительно упростит и ускорит процедуру.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— С 27 декабря во всех отделениях «Укрпочты» можно получить отправку без документов – с помощью SMS-сообщения! Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя – говорится в сообщении службы.

Отмечается, что воспользоваться услугой можно, если объявлена ценность посылки – до 15 тысяч гривен, а наложенный платеж – до 5 тысяч гривен для внутренних отправлений. Также объявленная ценность должна составлять до 20 тысяч гривен для международных отправлений.



Напомним, ранее «Укрпочта» сообщила, что с 1 января на 75% снизит стоимость отправок EMS из Украины в Польшу. Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и корпоративных клиентов.