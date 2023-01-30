Около 10% территорий Николаевской области остаются заминированными.

Такие цифры приводит управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА, ссылаясь на сервис противоминной деятельности ГСЧС.

На сервисе противоминной деятельности Государственной службы чрезвычайных ситуаций отражается оперативная ситуация по заминированию территории Украины. По анализу этой карты на Николаевщине заминированными являются примерно 10 % земель.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, начиная с 24 февраля 2022 года специалистами изъято 8794 единицы взрывоопасных предметов.

— Массированное применение различных типов боеприпасов, кроме жертв среди населения, разрушение инфраструктуры приводит к загрязнению окружающей среды. В результате разрыва боеприпасов любого калибра происходит частичная химическая реакция, что приводит к загрязнению почвы и атмосфере. В земле остается часть металлических обломков и непрореагировавших веществ. Чаще оболочки боеприпасов изготовлены из чугунного сплава, к которому, кроме железа и углерода, добавляют серу и медь. Артиллерийские снаряды калибра 120 мм и 152 мм дают соответственно 1600–2350 и 2700–3500 отломков массой от 1 г – такие данные приводят на ресурсе Экополитика. Химические элементы с поверхности обломков будут окисляться, поступать в круговорот веществ окружающей среды и включаться в трофические цепи, – отметили в управлении экологии.

Напомним, что на освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминировано около 900 тысяч гектаров земли. Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.

Ранее глава ОВА Виталий Ким сообщал, что главная опасность деоккупированных территорий Николаевской области заключается в их заминированности. Для того чтобы их полностью разминировать может уйти не один десяток лет.