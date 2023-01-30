В магазинах Одессы и области, а также Ивано-Франковской области, появился опасный для здоровья арахис, привезенный из Египта.
Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что в арахисе было выявлено превышение максимально допустимых уровней афлотоксинов.
— Сообщаем операторам рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии, – говорится в сообщении.
Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.
Напомним, в Украину запретили ввозить яйца и птицу из Франции по болезни Ньюкасла.
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В магазинах Одессы и области, а также Ивано-Франковской области, появился опасный для здоровья арахис, привезенный из Египта.
Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что в арахисе было выявлено превышение максимально допустимых уровней афлотоксинов.
— Сообщаем операторам рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии, – говорится в сообщении.
Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.
Напомним, в Украину запретили ввозить яйца и птицу из Франции по болезни Ньюкасла.