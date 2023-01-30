В магазинах Одессы и области, а также Ивано-Франковской области, появился опасный для здоровья арахис, привезенный из Египта.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что в арахисе было выявлено превышение максимально допустимых уровней афлотоксинов.

— Сообщаем операторам рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии, – говорится в сообщении.

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Напомним, в Украину запретили ввозить яйца и птицу из Франции по болезни Ньюкасла.