За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили пять легкомоторных лодок с враждебными диверсионно-разведывательными группами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 31 января в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 127 500 своих военных.