Уроженка Николаева, жительница Березнеговатской громады, которая по договоренности с россиянами записывала и публиковала видео, где оправдывала агрессию РФ и прославляла оккупантов, получила условное наказание.

Об этом свидетельствует приговор Добровеличковского районного суда в Кировоградской области.

18 июня 2022 года во время общения в Instagram с лицом, представившимся сотрудником правоохранительных органов РФ, девушка договорилась об изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии ОФ против Украины и глорификация лиц, осуществляющих вооруженную агрессию РФ против Украины.

После этого она записала видео, на котором спела гимн России. Далее она сделала еще один ролик, в котором заявила, что президент РФ Владимир Путин «один из величайших президентов, поднявший страну с колен. И который, несмотря на все трудности, несмотря на какие-то проблемы и передряги, делает все во благо своей страны, который действительно заботится о своей стране и делает все для нее невозможное».

На следующий день, после публичного осуждения, она сняла видео, в котором заявила, что «была не в себе» и очень любит Украину. Она извинилась и пообещала, что такого больше не повторится.

Позже ей сообщили о подрозрении.

В суде сторона защиты с прокурором Березнеговатского отдела Баштанской окружной прокуратуры Николаевской области заключила соглашение о признании виновности.

На основании соглашения суд признал его виновным по ч.2 ст.436-2 УК Украины и назначил(три года лишения свободы, без конфискации имущества. Ее освободили от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком три года и с возложением обязанностей: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Напомним, что 44-летнему жителю города Снигиревка Баштанского района заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.5 ст. 111-1 УК Украины).

Также сообщалось, что житель Снигиревки в Николаевской области, за время оккупации сотрудничавший с оккупантами, пытался дать правоохранителям взятку в размере тысячи долларов, чтобы «наладить с ними контакт» и смягчить ход следственных действий.