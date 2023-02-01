Частые полеты российских МиГ-31 в Беларуси являются психологическим фактором влияния на страны Европы.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина.

— Это еще психологический фактор влияния на страны Европы. Потому что в ток-шоу скабеевых и соловьевых не прекращается истерия угроз ядерными ударами, они это заявляют уже называя европейские столицы напрямую. Думаю, что в странах Европы и НАТО есть определенная реакция на то, что эти самолеты летают не так уж далеко от их границ, — заявил он.

При этом он подчеркнул, что непродолжительность воздушных тревог по Украине свидетельствует об учебных полетах. Однако представитель Воздушных сил заявил, что пренебрегать сигналами тревоги нельзя.

— Тревоги были масштабными в плане географии, но не столь длительными, как мы обычно ожидаем после взлетов МиГ-31К, являющихся носителями ракеты «Кинжал». То, что они были непродолжительны, свидетельствует о том, что это были тренировочные полеты для того, чтобы кто-то восстанавливал навыки, какие-то другие задачи, - заявил он.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили пять легкомоторных лодок с враждебными диверсионно-разведывательными группами.