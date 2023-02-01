В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 миллионов кВт-ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений.

Как сообщили в компании, в перспективе благодаря импорту дефицит в энергосистеме потенциально может снизиться почти вдвое.

Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда кВт-ч в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами.

Напомним, в Одесской области из-за низких лимитов потребление населения получает лишь 15% электроэнергии.