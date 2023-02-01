Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС, которую готовил экс-правоохранитель из Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР в среду, 1 февраля.

— Работники ДБР в ходе специальной операции предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС, которую готовил экс-хранитель из Донбасса вместе со своим сообщником, – сказано в сообщении.

По данным следствия, после захвата оккупантами части Донецкой области должностное лицо одного из правоохранительных органов региона начало работать на врага.

— Поддерживая идею «русского мира», фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС. Он раньше времени скрыл взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС, но на территории, подконтрольной Украине. А осуществить взрыв на объекте должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через социальные мессенджеры, – рассказали в Бюро.

Следователи ДБР установили факт подготовки диверсии в рамках расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, который осуществлял фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов временно оккупированной территории Донбасса. Работая на оккупантов, он проверял автомобили и искал среди водителей и пассажиров людей, имеющих принадлежность к правоохранительным органам Украины или военнослужащим ВСУ и сотрудничающим с государственными органами власти Украины.

Работники ДБР разоблачили его намерения по диверсии, установили местоположение схрона и предотвратили теракт. Экс-правохранитель заочно уведомлен о подозрении в государственной измене и в подготовке к осуществлению диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В настоящее время ДБР ищет сообщника подозреваемого.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности во время контрдиверсионных мер разоблачила и задержала еще одного вражеского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и охотился на местные системы ПВО.