Большую колонну грузовиков зафиксировали в оккупированном Мариуполе. Автомобили, кроме привычных меток «Z», имеют метки «V» в квадрате.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Зафиксирована большая колонна грузовиков (отметка V в квадрате) по российскому направлению через центр в направлении Мангуш/Бердянск. Более 25 автомобилей с БК и пока живой силой, — говорится в сообщении.

В оккупированном городе также отмечено очередное перемещение ЗРК БУК. Из Левобережного района (после фиксации работы ночью) снова в направлении Мангуша. Такими перемещениями в пределах Мариуполя и окрестностей россияне пытаются скрыть подлинное расположение сил ПВО.

Ранее сообщалось, что российские войска, несмотря на потери, продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также на Авдеевском и Новопавловском направлениях.