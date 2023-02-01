Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ предлагает отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона 8401.

Согласно проекту, 1 июля 2023 отменяются следующие нормы:

возможность для физических лиц – предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;

возможность для физических лиц – предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;

остановка проведения документальных проверок;

остановки хода сроков (сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;

неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций / программных регистраторов расчетных операций.

Также законопроектом предусмотрено:

установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, возобновленных или начатых с 1 июля 2023 года и завершенных до дня прекращение или отмена военного, чрезвычайного положения на территории Украины, штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные на сумму такого налогового обязательства, отменяются, а пеня не начисляется. В то же время сумма уплаченного налогового обязательства не подлежит обжалованию;

возобновление запрета на работу программных регистраторов расчетных операций в режиме офлайн без выданного диапазона фискальных номеров;

изменение определения даты отнесения к налоговому кредиту сумм налога на добавленную стоимость по операциям по поставке услуг нерезидентом на таможенной территории Украины;

урегулирование вопроса налогообложения налогом на прибыль предприятий «переходных» операций по отгрузке (предоставлению) товаров (работ, услуг), начатых в период уплаты единого налога и завершенных в период уплаты налога на прибыль предприятий, с целью устранения двойного налогообложения таких операций этими налогами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил предпринимателей Николаева и Одессу, которые хранят рабочие места и платят налоги.