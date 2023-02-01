Львовские медики провели сложную операцию по пересадке нерва 44-летнему военному, получившему тяжелое пулевое ранение во время выполнения боевого задания на Херсонщине. Человек мог потерять способность двигать пальцами руки.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
Уроженец Херсона Сергей в первые дни полномасштабной войны пошел добровольцем в армию. Хотел защитить родных, которые оставались в родном городе.
Пулевое ранение кисти руки мужчина получил в августе во время одного из боев. Пуля прошла навылет.
Для остановки кровотечения наложил себе сжимающую повязку. С ней проходил три дня.
Тогда перестал чувствовать мизинец и безымянный палец правой руки. Медики объясняют, что это было следствием повреждения нерва.
— Было сильное кровотечение, но покинуть поле боя я просто не мог, — вспоминает Сергей.
Он воевал до того времени, когда украинские военные зашли в Херсон. Обняв родных, долгое время находившихся в оккупации, отправился во Львов на лечение.
После ряда обследований и консультаций врачи сообщили, что можно восстановить чувствительность двух пальцев. Нужна операция по пересадке нерва.
Во время процедуры хирурги нерв из бедра Сергея и пересадили его на руку. Операция прошла без осложнений.
Об окончательном успехе говорить рано, чтобы нерв прижился и восстановилась чувствительность пальцев за несколько месяцев.
— Война еще не закончилась, пойду дальше защищать свою Родину, — говорит оптимистично настроенный военнослужащий.
Ранее во Львове была проведена уникальная операция по пересадке легких от посмертного донора. Это вторая операция в Украине и первая, которую украинские врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег.
Львовские медики провели сложную операцию по пересадке нерва 44-летнему военному, получившему тяжелое пулевое ранение во время выполнения боевого задания на Херсонщине. Человек мог потерять способность двигать пальцами руки.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
Уроженец Херсона Сергей в первые дни полномасштабной войны пошел добровольцем в армию. Хотел защитить родных, которые оставались в родном городе.
Пулевое ранение кисти руки мужчина получил в августе во время одного из боев. Пуля прошла навылет.
Для остановки кровотечения наложил себе сжимающую повязку. С ней проходил три дня.
Тогда перестал чувствовать мизинец и безымянный палец правой руки. Медики объясняют, что это было следствием повреждения нерва.
— Было сильное кровотечение, но покинуть поле боя я просто не мог, — вспоминает Сергей.
Он воевал до того времени, когда украинские военные зашли в Херсон. Обняв родных, долгое время находившихся в оккупации, отправился во Львов на лечение.
После ряда обследований и консультаций врачи сообщили, что можно восстановить чувствительность двух пальцев. Нужна операция по пересадке нерва.
Во время процедуры хирурги нерв из бедра Сергея и пересадили его на руку. Операция прошла без осложнений.
Об окончательном успехе говорить рано, чтобы нерв прижился и восстановилась чувствительность пальцев за несколько месяцев.
— Война еще не закончилась, пойду дальше защищать свою Родину, — говорит оптимистично настроенный военнослужащий.
Ранее во Львове была проведена уникальная операция по пересадке легких от посмертного донора. Это вторая операция в Украине и первая, которую украинские врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег.