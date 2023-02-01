Львовские медики провели сложную операцию по пересадке нерва 44-летнему военному, получившему тяжелое пулевое ранение во время выполнения боевого задания на Херсонщине. Человек мог потерять способность двигать пальцами руки.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Уроженец Херсона Сергей в первые дни полномасштабной войны пошел добровольцем в армию. Хотел защитить родных, которые оставались в родном городе.

Пулевое ранение кисти руки мужчина получил в августе во время одного из боев. Пуля прошла навылет.

Для остановки кровотечения наложил себе сжимающую повязку. С ней проходил три дня.

Тогда перестал чувствовать мизинец и безымянный палец правой руки. Медики объясняют, что это было следствием повреждения нерва.

— Было сильное кровотечение, но покинуть поле боя я просто не мог, — вспоминает Сергей.

Он воевал до того времени, когда украинские военные зашли в Херсон. Обняв родных, долгое время находившихся в оккупации, отправился во Львов на лечение.

После ряда обследований и консультаций врачи сообщили, что можно восстановить чувствительность двух пальцев. Нужна операция по пересадке нерва.

Во время процедуры хирурги нерв из бедра Сергея и пересадили его на руку. Операция прошла без осложнений.

Об окончательном успехе говорить рано, чтобы нерв прижился и восстановилась чувствительность пальцев за несколько месяцев.

— Война еще не закончилась, пойду дальше защищать свою Родину, — говорит оптимистично настроенный военнослужащий.

Ранее во Львове была проведена уникальная операция по пересадке легких от посмертного донора. Это вторая операция в Украине и первая, которую украинские врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег.