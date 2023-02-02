Российская авиация начала проявлять активность в районе острова Змеиный на западе Черного моря вблизи Одессы.

Об этом заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в последние месяцы россияне достаточно редко отправляют самолеты в район острова Змеиный, потому что опасаются украинской противовоздушной обороны. Однако сейчас зафиксирована активность российской авиации в этом районе.

– Это может свидетельствовать о том, что они пытались таким образом создать определенное напряжение, максимальный эффект подготовки к массированному ракетному удару, – объяснила Гуменюк.

С октября Россия совершила уже более десятка массированных ракетных атак и не меньше налетов дронами-камикадзе, стремясь нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре. В ходе последней атаки 26 января россияне выпустили 55 ракет воздушного и морского базирования.

По мнению украинского командования, в настоящее время российский агрессор готовится осуществить новый массированный обстрел. В частности, есть свидетельства, что россияне получили новую партию ударных дронов, используемых в комбинации с ракетами.