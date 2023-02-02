В Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевоблэнерго.

В первую очередь, будет изменено количество очередей — вместо трех очередей в графике почасовых отключений становится шесть очередей. Каждая из них делится на составляющие (под очереди), которые станут меньшей единицей при задействовании обновленного графика. Под очереди будут сменять друг друга равномерно и последовательно.

В облэнерго пытались максимально сохранить уже привычные часы отключения, закрепленные за адресами, однако есть изменения. Например: потребители, ранее входившие в 1 очереди, теперь распределены между 1 и 2 очередями. Часы отключения для них остаются теми же, что и были. Знание своей поочереди позволит ориентироваться в вероятности отключений именно вашего адреса в определенный промежуток времени.

Так, разные районы Николаева находятся во второй, четвертой и шестой очереди. Графики отключения очередей следующие:

Вторая очередь потребителей, которая принадлежит Заводскому району, будет отключена от электропитания в такие часы:

00:00-02:00

06:00-08:00

12:00–14:00

18:00–20:00

Четвертая очередь, относящаяся к Центральному району потребителей, будет отключена от электропитания в следующие часы:

02:00-04:00

08:00-10:00

14:00–16:00

20:00-22:00

Шестая очередь, принадлежащая Ингульскому и Корабельному районам потребителей будет отключена от электропитания в такие часы:

04:00-06:00

10:00–12:00

16:00–18:00

22:00-00:00

В нижеследующем документе можно найти свой населенный пункт и адрес. Пока что отключения производятся по старому документу.

«Николаевоблэнерго» объясняют, как теперь разобраться, когда будут отключать и включать электричество по определенным адресам.

«Смоделируем ситуацию: 6 часов утра. По новому почасовому графику ближе 2 часа (06.00-08.00) — «красные» для 1 очереди (она включает 1.1. и 1.2. под очереди) и 2 очереди (2.1., 2.2. и 2.3.). Диспетчер рассчитывает, что для вхождения в выделенные в данный момент лимиты достаточно отключить подчерки 1.1., 1.2. и при необходимости 2.1. Соответствующее сообщение мы доводим до вашего сведения. Это значит, что у потребителей 1.1. и 1.2 электроснабжения будет отсутствовать наверняка с 6 до 8 часов утра. Под очереди 2.1. отключат при дополнительном дефиците мощности. Идём дальше. Предположим, была необходимость и поочередно 2.1. пришлось отключать. В следующий раз, когда наступят «красные» часы 1 и 2 очереди (мы все уже знаем, что это 12.00 – 14.00), первыми в очереди отключения будут подчерки 2.2. и 2.3.! Если их будет недостаточно, «заходим на второй круг» – задействуем 1.1. И так дальше. Данная цикличность будет сохраняться не в течение 1 суток, а на постоянной основе - зная свою очередь и поочередно, можно будет прогнозировать вероятность отключения, к тому же это обеспечит более равномерное распределение обесточивания между потребителями».



