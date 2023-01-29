Генеральный директор Yasno генеральный директор Yasno Сергей Коваленко разъяснил рост сумм в квитанциях за электроснабжение, несмотря на долгосрочные отключения света.

— В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если поставок почти постоянно нет, почему я говорю, что потребление не уменьшилось/почему платежки выросли? Объясню. Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют, – написал Коваленко в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы и происходит резкий скачок потребления.

— С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом, может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись, – сказал Коваленко.

Однако выключать свет нужно, ведь сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

Кроме того, показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно.

— Если передавать показания вовремя, то в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребляемой клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее, в прошлые периоды, – объяснил гендиректор.

Следовательно сумма в счете может быть выше, чем обычно.

— Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания в срок, реальное потребление сейчас уменьшилось. Поэтому сейчас важно: разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы, – подытожил Коваленко.

Напомним, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит из-за ракетных и дроновых атак врага. В то же время начался ремонт на одной из ТЭС.