Центральный районный суд отправил под частичный домашний арест жителя Херсона, пытавшегося украсть продуктовый набор гуманитарной помощи, чтобы прокормить ребенка. Также судья лично был вынужден решать вопрос доставки мужа в Херсон, поскольку прокурор и следователь не смогли обеспечить выполнение определения.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Следователем судьей Центрального районного суда Николаева Иваном Дирком рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения жителю Херсона, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15, частью 4 статьи 186 УК Украины (незаконченное покушение на открытое похищение).

«Согласно материалам ходатайства, мужчина, находясь в г.Херсон, хотел получить продуктовый набор, который выдавали представители одной из благотворительных организаций, однако получил отказ, поскольку его не было в списках. После этого он схватил один из наборов, который принадлежал другому лицу и пытался сбежать, но потерпевшая выдернула у него пакет, а мужчина был задержан», - говорится в сообщении.

Следователь следственного отдела Херсонского РУП ГУНП в области просил избрать мужчину меру пресечения в виде содержания под стражей, прокурор Херсонской окружной прокуратуры ходатайство поддержал.

«Подозреваемый в судебном заседании объяснил, что до войны работал строителем, сейчас не работает, поскольку работы для него в Херсоне нет, продукты питания пытался похитить, чтобы прокормить жену и ее дочь. Просил не выбирать меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку не собирается скрываться. Также отметил, что намерен проходить военную службу, чтобы обеспечивать семью, уже получил повестку и на следующий день должен явиться в военкомат для прохождения медосмотра», - говорится в сообщении.

Следователем судьей, кроме прочего, установлено, что имущественное состояние подозреваемого органом досудебного следствия выяснено не было. В то же время, это могло бы помочь установить действительные мотивы совершения уголовного правонарушения.

По результатам рассмотрения ходатайства, следователь судья Иван Дирко принял отказать в удовлетворении ходатайства и избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 17:00 часов по 06:00 час.

«По завершении заседания выяснилось, что подозреваемый находится вблизи здания суда. Последний неместный и не знает города, был доставлен в суд конвоем, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а потому существует большая вероятность, что он не имеет при себе средств связи и денежных средств, чтобы попасть в город Херсон», - сообщает Центральный районный суд.

При этом следователь судья связался с прокурором и следователем с целью выяснить, каким образом будет исполнено определение суда о доставке подозреваемого по месту его жительства.

Они сообщили, что находятся в Николаеве, пока не могут прибыть в Херсон и доставить подозреваемого.

Защитник также звонила по телефону следователю, с целью выяснения вопроса доставки подозреваемого, пыталась заказать такси в Херсон.

Через несколько часов, благодаря вмешательству следственного судьи Ивана Дирко и защитника, вопрос был решен, подозреваемый был доставлен по месту его жительства в городе Херсон.

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