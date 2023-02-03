По данным на утро пятницы, 3 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 840 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 тысяч 870 военных.

Также ВСУ сбили самолет и БПЛА, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 129870 (+840) человек ликвидировано,

танков ‒ 3215 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6388 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2215 (+3) ед,

РСЗО - 460 (+2) ед,

средства ПВО - 222 (+0) ед,

самолетов - 294 (+1) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1952 (+1),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5068 (+4) ед,

специальная техника - 200 (+2).

Напомним, с 24 февраля 2022 года армия РФ потеряла в Украине более 9 тысяч единиц военной техники. Учтена только та техника российских войск, которую удалось идентифицировать и подтвердить.