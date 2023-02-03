По данным на утро пятницы, 3 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 840 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 тысяч 870 военных.
Также ВСУ сбили самолет и БПЛА, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, с 24 февраля 2022 года армия РФ потеряла в Украине более 9 тысяч единиц военной техники. Учтена только та техника российских войск, которую удалось идентифицировать и подтвердить.
По данным на утро пятницы, 3 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 840 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 тысяч 870 военных.
Также ВСУ сбили самолет и БПЛА, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, с 24 февраля 2022 года армия РФ потеряла в Украине более 9 тысяч единиц военной техники. Учтена только та техника российских войск, которую удалось идентифицировать и подтвердить.