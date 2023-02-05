Ночью 3 февраля в Ренийском порту в Одесской области утопала баржа с зерном, принадлежащая румынской компании.

Об этом сообщает « Общественное ».

Как сообщается, баржа перевозила 860 тонн зерна.

По информации румынских журналистов, пять членов экипажа не травмировались. Баржу тоже удалось спасти.

Напомним, что российские оккупанты с помощью обстрела повредили находившиеся в Херсонском порту суда иностранных компаний. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.