По состоянию на 5 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 131 290 своих военных.

Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:

3 220 танков;

6405 боевых бронированных машин;

2226 артиллерийских систем;

460 реактивных систем залпового огня;

227 средств противовоздушной обороны;

294 самолета;

284 вертолета;

5091 единица автомобильной техники и автоцистерн;

18 кораблей/катеров;

1958 дронов оперативно-тактического уровня;

203 единицы специальной техники;

796 крылатых ракет.

Напомним, ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.