По состоянию на 5 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 131 290 своих военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:
Напомним, ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.
По состоянию на 5 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 131 290 своих военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ, потери врага в технике таковы:
Напомним, ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.